Antalya turizmi 2 milyonu aştı; tüm zamanların nisan rekoru kırıldı

TURİZMDE ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşüş yaşayan Antalya, 4'üncü ayda gelen 1 milyon 209 bin 492 turist ile tüm zamanların nisan rekorunu kırdı. 4 ayda kente gelen toplam turist sayısı ise 2 milyonu aştı.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, 2025 yılının ilk çeyreği, geçen yıllara göre en kötü dönemini geçirdi. Ocak ayına rekorla başlanan turizmde, şubat ve mart aylarında ciddi oranda yaşanan düşüşlerle, geçen yılın aynı dönemine göre gerileme oranı yüzde 20'ye ulaştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun, "En zor kış dönemini geçirdik" diye nitelendirdiği 2025 yılının üç aylık döneminin ardından nisan ayı yeni bir rekorla geldi.

TÜM ZAMANLARIN NİSAN REKORU

Yılın ilk üç ayında 855 bin turist gelen Antalya, sadece nisan ayında 1 milyon 209 bin 492 turist sayısıyla, geçen yıla göre yüzde 20'lik düşüşü telafi ederek, toplam turist sayısında 2024'ün ilk dört aylık dönemi ile aynı düzeye ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, nisan ayında Antalya'ya gelen turist sayısı, rekor yılı olan 2024'ün Nisan ayına göre yüzde 14 oranında artarak 1 milyon 209 bin 492 oldu. Geçen yıl nisan ayında gelen turist sayısı ise 1 milyon 61 bindi. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 2 milyon 66 bin 964 turistin geldiği Antalya'ya, 2025 yılının aynı döneminde gelen turist sayısı ise 2 milyon 64 bin 921 oldu.