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        İnşaatta işe başladığı gün 4'üncü kattan düşerek öldü

        ANTALYA'da yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bugün işe başlayan Muhammed Mirrey (26), 4'üncü katta kalıp söktüğü sırada merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:55
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        İnşaatta işe başladığı gün 4'üncü kattan düşerek öldü
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        ANTALYA'da yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bugün işe başlayan Muhammed Mirrey (26), 4'üncü katta kalıp söktüğü sırada merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı devam eden 5 katlı inşaatta meydana geldi. Bugün işe başladığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katında kalıp söken Muhammed Mirrey, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğundan düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Muhammed Mirrey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mirrey'in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammed Mirrey'in başka bir inşaatta çalıştığı, orada ödemelerde sıkıntı yaşadığı için amcasının oğlunun çalıştığı inşaatta bugün işe başladığı öğrenildi. Mirrey'in ölümü sonrası amcasının oğlu ile diğer işçiler büyük üzüntü yaşadı.

        Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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