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        Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği

        ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, Anneler Günü'nde en çok saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirterek, bir buket çiçeğin fiyatının 1000 TL'den başladığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:01
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        Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
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        ANTALYA Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, Anneler Günü'nde en çok saksı çiçeklerinin tercih edildiğini belirterek, bir buket çiçeğin fiyatının 1000 TL’den başladığını söyledi.

        Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, Anneler Günü öncesi çiçekçilerin yoğunluğunun arttığını söyledi. Anneler Günü’nün, anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan özel bir gün olduğunu vurgulayan Bakaç, “Bu özel gün dünyada farklı tarihlerde kutlansa da Türkiye’de genellikle mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır” dedi.

        ANNELERİN TERCİHİ SAKSI ÇİÇEKLERİ

        Annelerin genellikle saksı çiçeklerini tercih ettiğini dile getiren İsmail Bakaç, “Anneler, tüm çiçek türlerine bakmayı sevdikleri için saksı çiçekleri özellikle tercih ediliyor. Bunun yanı sıra orkide gibi çiçekler en çok talep görenler arasında yer alıyor” diye konuştu. Annelerin hiçbir karşılık beklemeden evlatlarına her şeylerini verdiklerini kaydeden Bakaç, “Anneler için hediyenin maddi değeri değil, düşünülmesi önemlidir. Çiçek de genellikle en ulaşılabilir ve anlamlı hediyeler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

        FİYATLAR 1000 TL’DEN BAŞLIYOR

        Çiçek fiyatlarına da değinen İsmail Bakaç, “Fiyatlar 1000 TL’den başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Saksı çiçekleri 800-900 TL civarında. Annesine hediye almak isteyen bir çocuk, 1000 TL civarında güzel bir buket alabilir" dedi. Geçen yıla göre satışların arttığını belirten Bakaç, “Ekonomik koşullar zor olsa da çiçek, diğer hediyelik ürünlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediliyor” diye konuştu.

        Anneler Günü’nün diğer özel günlere kıyasla daha yoğun geçtiğini söyleyen Bakaç, “Bir kişi sadece annesine değil, teyzesine, kızına, babaannesine de çiçek alıyor. Bir ailede 5-6 kişiye birden çiçek gidebiliyor. Bu da talebi artırıyor” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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