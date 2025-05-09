Güvenlik görevlisini öldüren sanığa indirimsiz müebbet
ANTALYA'daeski sevgilisi Papatya K.
ANTALYA'daeski sevgilisi Papatya K.'nin (33) yanına gelip, çıkan tartışmada araya giren güvenlik görevlisi Bekir Kılıç'ı (48) öldüren Metin Almaz (29), indirim uygulanmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 17 Haziran 2024'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi Bekir Kılıç ile Papatya K. sohbet ettikleri sırada, kadının eski sevgilisi Metin Almaz geldi. Metin Almaz, Papatya K.'ye saldırırken; Bekir Kılıç saldırganı durdurmaya çalıştı. Bu sırada Metin Almaz, Kılıç'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin Almaz'ı suç aleti bıçakla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Almaz, tutuklandı. Papatya K. ile Metin Almaz arasında 21 Nisan'da darp olayı yaşandığı, taraflar hakkında Yenikapı Polis Merkezi Amirliği'nde işlem yapıldığı belirtildi.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
'Kasten öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Metin Almaz'ın, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları ve maktul Bekir Kılıç'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Metin Almaz, "Suçlamaları ve mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
'OĞLUM KARA TOPRAKTAN ÇIKAMAYACAK'
Aylardır yaşadıklarını atlatamadığını belirten maktulün annesi Esma Kılıç, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlum kara topraktan çıkamayacak" dedi. Mahkeme heyeti 'Azmettirme' suçuyla yargılanan tutuksuz sanık Papatya K.'nin delil yetersizliğinden beraatine, Metin Almaz'ın ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Almaz'ın pişmanlığının bulunmaması nedeniyle cezasında indirim uygulanmadı.
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