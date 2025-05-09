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        Annesi olmayan hayvanlarla 'Anneler Günü' kutlaması

        ANTALYADoğal Yaşam Parkı'nda annesi olmayan, annesinin bakmayı reddettiği hayvanlar ile öğrencilerin katıldığı 'Anneler Günü' kutlaması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:25
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        Annesi olmayan hayvanlarla 'Anneler Günü' kutlaması
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        ANTALYADoğal Yaşam Parkı'nda annesi olmayan, annesinin bakmayı reddettiği hayvanlar ile öğrencilerin katıldığı 'Anneler Günü' kutlaması yapıldı. Etkinliğe bakıcısının biberonla beslediği rakun, bakıcısının kucağından inmeyen tilki ve sincap getirildi.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda personel ve öğrencilerle birlikte Anneler Günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte annesi olmayan, annesinin bakmayı reddettiği hayvanlar ile hayvanat bahçesinde yaşayan yavrular da getirildi. Davet edilen öğrencilere hayvan ve doğa sevgisinin aşılanmasının hedeflendiği etkinlikte, çocuklara hayvanlar hakkında bilgilendirme yapılarak, temas etmeleri sağlandı. Etkinliğe otogarda bulunan ve personel tarafından evlerine götürülerek beslemeye alıştırılan yavru sincap Alex, yolda bulunarak hayvanat bahçesine getirilen yavru tilki Latte, bakıcısının kucağında biberonla beslenen yavru rakun, yavru keçiler ve atlar, tavşanlar, hayvanat bahçesinde büyüyen Mısır yılanı gibi hayvanlar getirildi. Biberonla beslenen rakun ve bakıcısının kucağından inmeyen Latte, ziyarete gelen öğrencilerden ilgi gördü.

        'ANNE ŞEFKATİYLE BESLİYOR, BÜYÜTÜYORUZ'

        Etkinlikte konuşan Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Aygül Arsun, etkinliğin asıl amacının öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak olduğunu söyledi. Dr. Arsun, "Personelimizle ve eğitime gelen lise çağındaki çocuklarımızla Anneler Günü etkinliği için birlikteyiz. Bu etkinliğin esas amacı, çocuklarımıza doğa sevgisi ve hayvan sevgisini aşılamak. Bazen yavrularımız öksüz kalabiliyor, anne bakımına ihtiyaç duyabiliyor, annesiz kalmış hayvanlar olabiliyor. Bütün bu hayvanların bakımı, beslemesi, tekrar doğaya adaptasyonu personelimiz tarafından yapılıyor. 'Anne' deyince illa kadın olarak algılamak doğru olmayabilir. Yüreğinde anne sevgisi taşıyan, duyarlılığı olan personelimiz, anne şefkatiyle, güvenle, titizlikle bu yavrularımızı besliyor, büyütüyor" dedi.

        'EVLERİNE GÖTÜRÜP BAKTILAR'

        Personelin büyük fedakarlıkla hayvanlara baktığını belirten Dr. Aygül Arsun, "Otogarda yakalanan çok küçük bir sincabımız vardı. Günlerce arkadaşlarımız evlerine götürüp baktı. Şimdi alıştı artık kendi başının çaresine bakabilecek durumda. Rakunumuz vardı, annesi bakımı reddetti. Bu hayvanımızı da veteriner hekim arkadaşımız her gün evine götürüp, beslemeye alıştırdı. Bize emanet edilen gerek doğadan gelen gerek korunmamız altında bütün yabani ve evcil hayvanlar titizlikte bakılıyor. Farkındalık açısından da eğitimlerde bunların hepsi çocuklarımıza anlatılıyor. Etkinlikte, büyüttüğümüz Mısır yılanı, atımız Şeker ve annesi var, rakun var, sincap Alex var, doğadan gelen tilki var" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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