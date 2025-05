Felçli Umut ve Gülsüm Anne'nin hikayesi film oluyor

ANTALYA'da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında yatağa bağımlı hale gelip konuşamayan ve kamuoyunda 'Umut Bebek' olarak tanınan genç ile ona 10 yıl koruyucu annelik yapan Gülsüm Kabaday'nın hikayesi, 'Bi Umut' adıyla filme dönüşüyor. Çekimleri sona ermek üzere olan filmin kadrosunda Hülya Duyar, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Necmi Yapıcı gibi isimler yer alıyor. Ortak yapımcılardan Mustafa Uslu, Oscar adaylığı için iddialı olduklarını ifade etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008’de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen ve hastanede 'Umut' adı verilen genç, 2018 yılında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Rus asıllı olduğu değerlendirilen ve gerçek kimliği belirlenemeyen genç adına, o dönem 'Mustafa Öz' adıyla Türkiye Cumhuriyeti kimliği çıkartıldı.

Umut ile ona 10 yıl gönüllü annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi, 'Bi Umut' adıyla filme çekiliyor. Antalya ve Rusya'da çekimleri süren filmde Gülsüm Kabadayı'yı Hülya Duyar, Umut'u ise Rus oyuncu Leon Kemstach oynuyor. Uzun yıllar sonra bir filmde rol almayı kabul eden Arzum Onan ise Gülsüm Kabadayı'nın yakın arkadaşı Fatma'yı canlandırıyor. Mustafa Uslu, Ufuk Balkis ve Talha Orhan'ın ortak yapımcıları olduğu, Gökhan Arı'nın yönetmeni olduğu filmin kadrosunda Necmi Yapıcı, Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Füsun Kostak, Mehmet Esen, Birce Bircan, Gürberk Polat, Hayat Van Eck, Celal Öztürk gibi isimler bulunuyor.

Uslu, bu filmin dijital platformlarda ve televizyon kanallarında 3 yıl sonra yayınlanacağını belirterek, “Bu ortak yapımcılarla aldığımız bir karar. Tamamen sinema için çekiliyor, sinema için dizayn ediliyor, sinema için tasarlanıyor. Sinemanın şu an geçtiği zor günlerde ben ortak yapımcılardan rica ettim. Dedim ki biz böyle bir tarih koyalım. Bu filmin dijital platformda ve televizyonlarda yayınlanması 2028 yılında olacak" diye konuştu.

Filmin yönetmeni Gökhan Arı, uzun bir hazırlık süreci yaşadıklarını belirterek, “Ekibimizle beraber çok iyi çalışmalar yaptık. Öncelikle Gülsüm Kabadayı'yı oynayan Hülya Hanım ve çocuklarını oynayan Hayat Van Eck, Gürberk ve Celal'le beraber bir çalışmamız oldu. Ailenin önden birbirine ısınması, samimi olması adına uzun buluşmalar, toplantılar yaptık. Sete geldikten sonra amacımız şuydu; hikayenin gerçekçiliği sebebiyle her şeyin gerçek olmasıydı. O sebepten ekibimizin tamamına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gülsüm Kabadayı'yı temsil etmenin çok heyecanlı olduğunu belirten Hülya Duyar, “Keyifli, umutlu ve herkese böyle sevgi verdiğimiz bir umut gibi duyuyorum hakikaten. Yönetmenim, diğer oyuncu arkadaşlarım, birlikte sinema lezzetinde çalışıyoruz" dedi.

'Zafer' rolünü canlandıran Fikret Kuşkan, “Dünyayı iyilik kurtaracak. Bu filmi tek cümleyle özetleyin deseydiniz; dünyayı iyilik kurtaracak, iyilikten başka çaresi yok. Şu anda yaşadığımız global çöküntü içerisinde ve etrafımızda yaşanan bütün bu zorluklar içerisinde umarım Mustafa Bey'in de söylediği gibi bir şans olur. Hem dünyaya bir şans olur, bir parça olsun iyiliğin kavramını yakalayabilirler. Bu film de bu vesileyle umarım bu duyguyu ayağa kaldırır. Umarım insana dokunan bu hikaye yeniden sinema salonlarımızı doldurur" diye konuştu.

ARZUM ONAN: AÇIKÇASI GERGİNDİM

Çekimlerin tamamlanmasına yaklaşık 1 hafta kaldığı belirtilen filmin kadrosuna sonradan katılan Arzum Onan, şunları söyledi:

“Mustafa Bey senaryoyu gönderdiği zaman okuduğumda hissettiğim şey, her zaman hep çok ihtiyacımız var ama niyeyse şu günler daha çok ihtiyacımız var gibi hissediyorum; daha çok sevgi, daha çok merhamet, daha çok vicdan. Gerçekten bizi iyileştirecek şeyler bunlar. Bu hikayenin her bir satırında, her bir sahnesinde bunu hissetmem. 10 sene önce okusaydım yine çok beğenirdim ama belki bu kadar kalbime dokunmayabilirdi. Bugün bu ihtiyaçla böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. İyi ki olmuş diyorum. Tabii çok uzun bir zaman sonra ben yeniden kamera önüne geçtim. Açıkçası gergindim. Ama o kadar kucaklayıcı, sıcak ve güzel bir ekibin içindeyim ki bu da başka bir ilkim. Hülya ile oynamak müthiş bir şey. Çok değerli bir kadronun içindeyim. Daha çok Hülya ile oynadığım için bunu daha Hülya'ya yönelik söylüyorum. Onun o sıcacık, kavrayıcı, güzel kalbiyle onun gözlerine bakarak oynamak ayrıca çok müthiş bir deneyim benim için."