Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hıdırellez dilekleri; ev, otomobil, aşk

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyelerinin yaptığı dalışta, deniz dibinde plastik poşetlere sarılmış Hıdırellez dilekleri ve bozuk paralar görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hıdırellez dilekleri; ev, otomobil, aşk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyelerinin yaptığı dalışta, deniz dibinde plastik poşetlere sarılmış Hıdırellez dilekleri ve bozuk paralar görüntülendi. Kağıtlara yazılanlar arasında ev, otomobil, aşk dilekleri öne çıktı.

        AÜ Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim ve temizlik için Antalya'nın farklı noktalarına dalışlar gerçekleştiriyor. Dalış yaptıkları noktalarda görüntü alan ekip, su altını kirleten çok sayıda nesneyle de karşılaşıyor. Geçen günlerde eğitim için Konyaaltı Sahili'nde dalış yapan ekip, su altında 6 Mayıs'ta Hıdırellez nedeniyle bazı kişilerin denize attığı dilekleri gördü. Dileklerin bazılarının plastik poşetlerde, kurdeleyle sarılı veya keselere sarılarak atıldığı görüldü. Açıkta bulunan kağıtlarda ise daha çok ev, araba, aşk dilekleri olduğu görüldü.

        DENİZE ATILAN YÜZLERCE KAĞIT

        Dalış yapan ekipte bulunan Sualtı Sporları Topluluğu üyesi Furkan Çeltik, “Konyaaltı'nda rutin eğitim dalışlarımızdan birini hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Su altında Hıdırellez nedeniyle denize atılan yüzlerce kağıt gördük. Kağıtlarda genelde ev, araba üzerine dilekler vardı. Hatta birisi kadın resmi çizerek denize atmış. Bunu görünce çok şaşırdım. Otomobil isteyen hatta marka, model belirterek isteyen çok olmuş. Dilek kağıtlarını toplamadık" dedi.

        Su altında yüzlerce kağıt görünce çok şaşırdığını belirten Çeltik, “Dileklerini plastik poşetlere koyanlar, kurdeleye sarıp, keselerin içerisine koyarak atanlar olmuş. Hıdırellez için dileklerin çoğu plastik poşetlerle denize atılmış. Bu tür atıklar deniz ekosistemine de zarar veriyor. Çok sayıda plastik atık da suyun altında, gözümüzün önündeydi. Denizdeki bu atıklar ekosistem açısından çok zararlı ve birçok canlının ölümüne neden oluyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler

        Benzer Haberler

        Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takım Kupası sona erdi
        Tekerlekli sandalye teniste BNP Paribas Dünya Takım Kupası sona erdi
        Hastalarının mutluluğu, yorgunluklarını unutturuyor
        Hastalarının mutluluğu, yorgunluklarını unutturuyor
        Antalya'da kamyonet kasasından düşen kişi yaralandı
        Antalya'da kamyonet kasasından düşen kişi yaralandı
        Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi
        4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi
        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası
        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası