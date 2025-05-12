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        Asma tavan çöktü, anne ve 2 çocuğu birkaç dakikayla kurtuldu

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde bir dairenin salonundaki asma tavan çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:08
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        Asma tavan çöktü, anne ve 2 çocuğu birkaç dakikayla kurtuldu
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde bir dairenin salonundaki asma tavan çöktü. Olaydan birkaç dakika önce yan odaya geçen anne ve 2 çocuğu, tavanın altında kalmaktan kurtuldu.

        Olay, geçen hafta cuma günü Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ü.B.'nin 2 çocuğuyla birlikte kiracı olarak oturduğu evin salonundaki asma tavan, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Birkaç dakika önce yan odaya geçen anne ve 2 çocuğu çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay sonrası tavanda ve salondaki eşyalarda hasar oluştu.

        Ü.B., olay sırasında çocuklarına ders anlattığını, yan odaya geçtikten sonra salondaki asma tavanın çöktüğünü söyledi. Birkaç dakika farkla tavanın altında kalmaktan kurtulduklarını aktaran Ü.B., tavandaki çatlakları daha önce fark ettiklerini ve ev sahibine söylediklerini ancak uyarılarının dikkate alınmadığını kaydetti. Ü.B., olayla ilgili ev sahibi ve müteahhit hakkında şikayetçi olacağını da aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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