Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Deniz Kurdu 2/2025 Tatbikatı' kapsamında TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan 'Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı', ilk kez bir tatbikatta kullanıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' tatbikatı, Akdeniz açıklarında devam ediyor. Tatbikatla, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, tatbikata katılan diğer kuvvet komutanlıklarıyla yapılacak çalışmaların müşterek şekilde sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Tatbikat kapsamında Deniz, Kara ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sahada ortak görevler icra ediyor. Antalya açıklarında süren tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 su altı taarruz timi, 2 su altı savunma timi ve kıyı birlikleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 genel maksat helikopteri, 1 Chinook helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, 1 Sahil Güvenlik gemisi, 9 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter katılıyor.

İlk test atışı 2019'da yapılan Atmaca füzesi, envantere eklendikten sonra ilk kez tatbikat kapsamında kullanılacak. Diğer yandan Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı da test atışlarının ardından ilk defa bir tatbikatta kullanıldı.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde gerçekleştiriliyor. Tatbikatı gözlemleyenler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve 28 ülkeden 29 ataşe ve yardımcısı yer aldı.