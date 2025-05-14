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        Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı (2)

        BELİRLENENNOKTALARA ATIŞ YAPILDITürk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:35
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        Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı (2)
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        BELİRLENENNOKTALARA ATIŞ YAPILDI

        Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Gün boyunca Akdeniz açıklarında senaryo gereği deniz karakol uçaklarıyla su altındaki denizaltının satıh çıkarılması gerçekleştirildi. Yine senaryo gereği adada belirlenen noktaya top atışı yapıldı, ardından aynı nokta helikopterlerle vuruldu.

        Ardından Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) test atışı gerçekleştirdi. Gözlemcilerin de merakla izlediği TB3, kalkışının ardından 10 bin fit yükseklikten adada belirlenen noktaları mühimmatla vurdu. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan 2 adet TB3, 40 dakika sonra geri iniş yaptı.

        Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının katılımıyla denizde tören geçişi düzenlendi. Törende TCG Anadolu Gemisi'nin yanından geçen gemiler ve uçaklar gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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