Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

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