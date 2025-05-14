Bakan Fidan, bakanları antik kentte ağırladı (2)
BAKANLARANTİK KENTTEDışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında üye ülke dışişleri bakanlarını Antalya'nın Side Antik Kentinde ağırladı.
BAKANLARANTİK KENTTE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında üye ülke dışişleri bakanlarını Antalya’nın Side Antik Kentinde ağırladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.