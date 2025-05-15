Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamındaki Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin moderatörlüğünde katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları ve heyetlerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Bakan Fidan, “İttifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Devam eden birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için tedbirleri konuşacağız. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tepkileri konuşacağız. Ukrayna'ya aynı zamanda kalıcı ve adil barışın getirilmesi de tartışmalarımızda önemli yer tutacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman bu barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunduğunu kaydeden Bakan Fidan, “Üç yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler umuyoruz ki yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır. Burada düzenleyeceğimiz toplantı münferiden ve birlikte bu süreci nasıl destek vereceğimize yönelik adımlarımızı, kararlarımızı konuşacağız. Aynı zamanda Avrupa-Atlantik güvenliğine 360 derecelik bir güvenlik yaklaşımıyla nasıl ele alacağız, konularımızı nasıl tartışacağız ve bölgemizde istikrarı nasıl sağlayacağız, bunları konuşacağız" diye konuştu.