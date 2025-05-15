Antalya, önemli bir yelken yarışına hazırlanıyor
ANTALYA Yelken Spor Kulübü, deniz tutkunlarını ve yelken sporu severleri bir kez daha Akdeniz'in eşsiz maviliklerinde buluşturuyor.
ANTALYA Yelken Spor Kulübü, deniz tutkunlarını ve yelken sporu severleri bir kez daha Akdeniz’in eşsiz maviliklerinde buluşturuyor. Setur Antalya Marina ev sahipliğinde düzenlenecek olan Coral Travel Yelken Yarışı, bu yıl 17 Mayıs Cumartesi günü Antalya açıklarında gerçekleşecek.
Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan ve Antalya sahillerine renk katan bu organizasyon, Antalya Yelken Spor Kulübü Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Baykal ile Antalya Yelken Spor Kulübünün yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Yalçınkaya liderliğinde geleneksel hale getiriliyor. Konyaaltı Sahili’nde saat 12.00’de start alacak yarış, izleyicilere unutulmaz bir deniz spor etkinliği sunmayı hedefliyor.
Yarış heyecanının ardından, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ödül Töreni ve Yaza Merhaba Partisi düzenlenecek.
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