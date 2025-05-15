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        Antalya, önemli bir yelken yarışına hazırlanıyor

        ANTALYA Yelken Spor Kulübü, deniz tutkunlarını ve yelken sporu severleri bir kez daha Akdeniz'in eşsiz maviliklerinde buluşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:44
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        Antalya, önemli bir yelken yarışına hazırlanıyor
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        ANTALYA Yelken Spor Kulübü, deniz tutkunlarını ve yelken sporu severleri bir kez daha Akdeniz’in eşsiz maviliklerinde buluşturuyor. Setur Antalya Marina ev sahipliğinde düzenlenecek olan Coral Travel Yelken Yarışı, bu yıl 17 Mayıs Cumartesi günü Antalya açıklarında gerçekleşecek.

        Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan ve Antalya sahillerine renk katan bu organizasyon, Antalya Yelken Spor Kulübü Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Baykal ile Antalya Yelken Spor Kulübünün yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Yalçınkaya liderliğinde geleneksel hale getiriliyor. Konyaaltı Sahili’nde saat 12.00’de start alacak yarış, izleyicilere unutulmaz bir deniz spor etkinliği sunmayı hedefliyor.

        Yarış heyecanının ardından, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ödül Töreni ve Yaza Merhaba Partisi düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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