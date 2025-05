Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor (4)

'GÜÇLÜBİR İRADE ORTAYA KOYDUK'

Antalya'da düzenlenen 'NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çağın gerçeklerine ve ittifakın geleceğine dair görüşlerini samimi bir ortamda dostlarıyla paylaştıklarını söyledi. İhtiyaç duyulan savunma yeteneklerini temin etme konusunda güçlü bir irade ortaya koyduklarını aktaran Bakan Fidan, "Avrupalı müttefiklerin sorumluluk üstlenmesi Trans Atlantik külfet paylaşımının daha adil hale getirilmesi konusunda tam bir mutabakat oluştuğunu gördük. NATO’nun en güçlü yeteneği olan birlik ve dayanışma ruhunun sürdürülmesi hususunda bir kararlılık gösterildi. Bu kararlılığın somut adımlara dönüşmesi için çabaların sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Avrupa’nın güvenliğinin NATO’dan ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Bakan Fidan, "NATO’nun en büyük 2’nci ordusuna sahip olan Türkiye, askeri yetenekleri ve savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynamaya devam edecektir. Söz konusu mimari günümüz şartlarında yeniden şekillenmektedir. Böylesi bir dönemde beklentimiz güvenlik alanındaki tüm adımların gereksiz tekrara, ayrışmaya ve NATO’dan kopuşa izin verilmeden atılmasıdır. Bu hususları dile getirdik" diye konuştuk.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye yönelik çabaların yoğunlaştığını söyleyen Bakan Fidan, "Her iki ülkeyle de güçlü ikili ilişkilerimiz bulunmakta. Türkiye olarak Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz savaşın başından bu yana adil ve kalıcı barışa ancak müzakere yoluyla ulaşılabileceğini savunduk. 2022'de olduğu gibi doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme halindeler. Rusya’dan teknik bir heyet ve Amerikan heyeti de İstanbul'da bulunuyor. Bu ziyaretler dahi barış için gerekli iradenin nihayet ortaya çıkmakta olduğunu göstermekte. Taraflar arasında uyum sağlandığı ve güven tesis edildiği takdirde barış yolunda çok önemli bir adım atılmış olacak. Umutlu olmamız için yeterince sebebimizin bulunduğuna inanıyorum. İnşallah adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır" diye konuştu.

İsrail'in hiçbir geçerli mazerete dayanmayan saldırılarının Suriye'nin istikrarına ciddi tehdit oluşturduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Suriye'nin istikrarsızlığa sürüklenmesi kimsenin faydasına değildir. Suriye, DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir. Uluslararası toplum bu yaklaşımı desteklemelidir. Biz bazı bölge ülkeleriyle beraber Suriye'nin DEAŞ ile mücadele kapasitesini güçlendirmek için gerekli adımları atmaya başladık. Antalya'daki ikili görüşmelerimizde Gazze'deki durumu da ele aldık. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz girişi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Ateşkese bölgedeki gerginliğin azaltılması ve diplomatik girişimlerin önünün açılması için de ihtiyacımız var. Hamas'ın ABD vatandaşı rehine Edan Alexander'ı serbest bırakması önemli bir adımı teşkil etmektedir. Türkiye olarak bölgesel barış ve istikrarın tesisi için önemli tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Ateşkesin ardından Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletin çözümün tesisi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK TRAFİK YOĞUNLUĞU

Son günlerde Türkiye'nin merkezinde yer aldığı nadir rastlanan yoğunlukta diplomatik trafik yoğunluğuna tanıklık ettiklerini söyleyen Bakan Fidan, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı da bu trafiğin en önemli unsurlarından birini oluşturdu. Bu toplantıya ev sahipliği yaparak NATO'ya ve Avrupa Atlantik Güvenliği'ne atfettiğimiz önemi bir kez daha göstermiş olduk. Önümüzdeki yıl NATO Zirvesi de inşallah liderler düzeyinde Türkiye'de yapılacak. Türkiye olarak NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hem bölgesel hem de küresel barışın tesisi için çabalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmenin sorulduğu Bakan Fidan, "Her iki taraf da prensipte ateşkes fikrine razı olduklarını açıkladı. Her iki tarafın da ateşkes için farklı düşünceleri var. Ukrayna tarafı şartsız, koşulsuz bir ateşkesin hemen başlamasından tarafken, Rusya tarafı anladığımız kadarıyla öncelikle bazı modalitelerin anlaşılması ve mutabık kalınması yönünde bir tutumu var. Bunlar bir iki tarafın uzaktan ortaya koyduğu hususlar. Biz de bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir araç olduğuna inanıyoruz. Onun için taraflar bir araya gelmeli ve uzlaşmayan bu alanları uzlaştırıcı bir çaba içinde olmalı. Amerika Birleşik Devletleri Özel Temsilcisi ara buluculuğunda başlatılan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Taraflar giderek Amerika'nın da ortaya koyduğu politik tercihle bir noktaya doğru görüşlerini eviriyor. Amacımız barışa ulaşmak olduğu sürece her iki tarafın da belli tavizler vererek ortak barışı tesis etme yolunda adım atmasını sağlamamız lazım" diye konuştu.