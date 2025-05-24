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        Konyaaltı Sahili'nde caretta yuvası sürprizi

        ANTALYA'nınKonyaaltı Sahili'ndeki bir işletme çalışanları, kumlar üzerindeki çukurları inceleyince içerisinde caretta caretta yumurtaları olduğunu gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:51
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        Konyaaltı Sahili'nde caretta yuvası sürprizi
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        ANTALYA'nınKonyaaltı Sahili'ndeki bir işletme çalışanları, kumlar üzerindeki çukurları inceleyince içerisinde caretta caretta yumurtaları olduğunu gördü. Çalışanlar, yuvaların etrafını şerit ve tahtalarla çevirip, önlem aldı.

        Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan 'caretta caretta' deniz kaplumbağaları, yuvalama sezonu boyunca özellikle Antalya kıyılarında birçok noktayı tercih ediyor. Önceki gece Konyaaltı Sahili'ne gelen bir caretta caretta, kumluk alanda açtığı yuvaya yumurtalarını bıraktı.

        KAMERAYI İNCELEDİLER

        Sahildeki bir işletmenin çalışanı Fatih Ardil, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kumluk alanda 4 çukur fark etti. Çukurları inceleyen Ardil, yumurtalar olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen çalışanlar, çukurların bir deniz kaplumbağası tarafından açıldığını anladı. Nesli tehlike altındaki türün yumurtaları olduğunu fark eden çalışanlar, tahta parçalarına şeritler çekerek, yuvaları koruma altına aldı.

        'GÖZÜMÜZÜ YUVADAN AYIRMIYORUZ'

        İşletme çalışanı Fatih Ardil, "Sabah işe geldiğimizde burada çukurların kazıldığını gördük. Sürünme izlerini fark ettik. Bu izlerin caretta carettaya ait olabileceğini düşündük. Biraz baktığımda çukurların içinde yumurtalar olduğunu gördük. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu bildiğimiz için hemen müdahale ettik. Yuvaların etrafını çevirdik. Caretta carettalar insan tehdidi altında. Bu yuvalara karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu sahilde çok gözükmüyor, nadiren yuva yapıyorlar. Gözümüzü yuvadan ayırmıyoruz" dedi.

        'GENELDE BU BÖLGEYİ TERCİH ETMİYOR'

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Konyaaltı Sahili'nde çok nadir görülen bir olay. Caretta carettalar genelde taşlık olduğu için bu bölgeyi tercih etmiyor. Sahildeki vatandaşların yuvalara yanaşmaması gerekir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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