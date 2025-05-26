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        Yangında mahsur kalan 6 kişi, balkondan kurtarıldı

        ANTALYA'da 15 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalıp, balkona çıkan 6 kişi, itfaiyenin merdivenli sepetiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:56
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        Yangında mahsur kalan 6 kişi, balkondan kurtarıldı
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        ANTALYA'da 15 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalıp, balkona çıkan 6 kişi, itfaiyenin merdivenli sepetiyle kurtarıldı. Kurtarılanlardan Serpil Pınargözü, yangın nedeniyle korkan kedisini sırt çantasına koydu. 6 kişiden dumandan etkilenen 4'ü hastaneye götürüldü.

        Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak'taki 15 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyünce alevler, mutfaktaki camları patlatarak binanın dışına ulaştı. Bu sırada yangının çıktığı evde yaşayanlar, alevlere müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden bina sakinleri de evlerinin balkonuna çıkarak yardım istemeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BALKONDA MAHSUR KALDILAR

        Malzeme taşımak için bina önünde bulunan asansörlü nakliye aracı sahibi, asansörüyle mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hem yangına müdahale etmeye hem de mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangının başladığı evin üst katındaki balkonda mahsur kalan 2 kadını merdivenli sepete alan itfaiye, aşağı indirdi. Balkondan alınan Serpil Pınargözü, yangından korkan kedisini de sırt çantasının içine koydu.

        SEPETE BAĞLANAN SEDYE İLE KURTARILDI

        Bu sırada yangının yaşandığı evde dumandan etkilenen Hamza Ateş ve Hasan Salkım'ı kurtarmak için de çalışma başlatıldı. Dumandan etkilenen baygın Hasan Salkım, sepete bağlanan sedye üzerinde indirildi. Salkım ile kendisini balkona çıkaran arkadaşı Hamza Ateş, ambulansla hastaneye götürüldü. Çevredekilerin büyük panikle izlediği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı ev ve üst katlarda zarar oluştu, mahsur kalan toplam 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 6 kişiden dumandan etkilenen 4'ü hastaneye götürüldü.

        KEDİSİNİ ÇANTASINDA ÇIKARTTI

        İtfaiye tarafından kurtarılırken kedisini sırt çantası içerisinde çıkaran Serpil Pınargözü, "Hiç haberimiz olmadı. Evde 4 kişiydik, 2'si hala evde ama şu an yangın bitti. Evde eşim ile kızım var, bekliyorlar. Simsiyah oldu evin içi. Hemen üst katında olduğumuz için olduğu gibi bize geldi. Kedim herkesten çok korktu" dedi.

        İTFAİYECİLERE YÜK TAŞIMA ASANSÖRÜYLE YARDIM ETTİLER

        Yangına malzeme taşırken şahit olan Ahmet Karakoyun, "15'inci kata malzeme taşımak için buraya geldik. Kapıcı yangını haber verdi. 2 kişi vardı yukarıda, onları kurtarabilmek için hemen asansörü kurduk. Birisi arkadaşını dışarı çıkarttı ama kendisi kaldı. Sonra zaten hemen itfaiye geldi. Asansörle yardımcı olmaya çalıştık, bazı itfaiye erlerini yukarı çıkarttık. Birisi kapıyı kırıp, evdeki kişiyi kurtardı" diye konuştu. Asansörlü nakliye aracı ile mahsur kalanlara yardım etmeye çalışan Mustafa Keser, "Burada malzeme taşıyorduk. Yardımımız olur diye hemen asansörü kaldırdık. Komşuların haberi olmadı ilk başta. Kapıcı herkese haber verdi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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