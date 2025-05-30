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        CHP'li Başarır: Bu ülke için alabilecekleri tek hayırlı karar, erken seçimdir

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "'Evrensel hukuk kurallarını hakim kılacağız, yeni anayasa yapacağız' diyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:36
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        CHP'li Başarır: Bu ülke için alabilecekleri tek hayırlı karar, erken seçimdir
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “'Evrensel hukuk kurallarını hakim kılacağız, yeni anayasa yapacağız' diyorlar. Ama bu ülke için alabilecekleri tek hayırlı karar, erken seçimdir” dedi.

        CHP Antalya İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İl Genel Koordinatörü ve Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk ile CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı katıldı. Toplantıda, 1 Haziran Pazar günü Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine ilişkin bilgi verildi. Açlık sınırı rakamlarını değerlendiren Ali Mahir Başarır, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sözde bir infaz indirimi teklifi geldi. Oysa ülkemizde yürüyen, duran, konuşan ya da sadece susan, iftira atmayan siyasetçiler, bürokratlar ve gazeteciler tutuklanıyor. İşte bu nedenle bu miting çok kıymetli. Açlık sınırı 26 bin 600 TL olarak açıklandı. Bu bayramda emekliye verilen ikramiye ise sadece 4 bin TL. Bu bir ödül değil, tam anlamıyla bir cezadır" dedi.

        Erken seçim çağrısında bulunan Başarır, "'Evrensel hukuk kurallarını hakim kılacağız, yeni anayasa yapacağız' diyorlar. Ama bu ülke için alabilecekleri tek hayırlı karar, erken seçimdir. 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan müdahale bir kumpastır. Gözaltılar, tutuklamalar, medya kuruluşlarına verilen cezalar, hepsi halkın vicdanına bırakılmalıdır. Pazar günü genel başkanımızla birlikte 86 milyon yurttaş için, Silivri'deki tutsaklar için, çiftçiler, emekliler, işçiler, gençler için hep birlikte haykıracağız" diye konuştu.

        'CHP, 47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ OLDU'

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise partisinin 6 belediye başkanının tutuklanmasına tepki göstererek, "31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra birinci parti oldu. Yıllardır iktidarın ağzından düşmeyen 'Sandığa gidin, halkın iradesine bakın' söylemi, halkın CHP'yi birinci parti yapmasıyla karşılık buldu. Ancak CHP'nin oyları artmaya devam edince, iktidar birden yargı, ekonomi gibi tüm tuşlara aynı anda bastı. 19 Mart'ta bir darbe gerçekleşti. Ancak bu defa geçmiş darbelerden farklı olarak, iktidar tarafından gelecek iktidara karşı bir darbe yapıldı. Belediye başkanlarımız tutuklandı" dedi.

        Antalyalıları pazar günü yapılacak mitinge davet eden Bulut, "Bu miting, sadece Antalya için değil, Türkiye'deki demokratik rejim için de önemlidir” diye konuştu.

        ‘VATANDAŞLARIMIZIN OYLARINA DA SAYGISIZLIKTIR’

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ise "Antalya'da en çok belediyeye sahip partinin il başkanı olarak, partimize yapılan uygulamaları şiddetle kınıyorum. Bu hem demokrasiye hem özgürlüğe vurulmuş bir darbedir. Bu tutum, vatandaşlarımızın oylarına da saygısızlıktır. Dayanışma Sandığı'nda, Antalya'dan 511 bin kişi Ekrem İmamoğlu'na destek vermiştir. Hemen ardından başlatılan imza kampanyasında ise 520 bin imzaya ulaşılmıştır ve bu sayı hala artmaktadır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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