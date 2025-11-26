Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

        Antalya'da Kadın ve Demokrasi Vakfı'nca (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 19:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:29
        KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
        Antalya'da Kadın ve Demokrasi Vakfı'nca (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

        KADEM Antalya Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, kampanyanın kadın cinayetlerine dikkat çeken yönü ve yıl boyunca yürütülecek farkındalık çalışmaları anlatıldı.

        KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Emel Terzi toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların onur ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

        Kampanyanın bu yıl "Hep birlikte" sloganıyla yürütüldüğünü aktaran Terzi, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada devam eden ciddi bir sorun olduğuna işaret etti.

        Dünyada her gün beşten fazla kadının öldürüldüğünü vurgulayan Terzi, "2020 yılında yaklaşık 47 bin kadın ve kız çocuğu partneri ya da aile üyeleri tarafından öldürüldü. Şiddetin bahanesi olamaz, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak kabul ediyoruz." dedi.

        Bu yıl kampanyanın sembolünün turuncu nokta olduğunu dile getiren Terzi, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen turuncu rengin kadına yönelik şiddetle mücadelenin evrensel sembolü olduğunu ve umudu, aydınlığı, dönüşümü temsil ettiğini kaydetti.

        Terzi, "Yıl boyunca turuncu rozetlerimizi takarak bu mücadelenin bir parçası olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Üzerimizde taşıdığımız her turuncu aksesuar, taktığımız her rozet ya da paylaştığımız her görsel kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım mesajının bir simgesi olacak. Kampanyamız 56 temsilciliğimiz aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında yayılacak." diye konuştu.

        Toplantıda, kentte kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve medya başta olmak üzere tüm kesimlerin mücadeleye katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

