        Antalya Haberleri

        Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 18:24 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:24
        Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartın restoranında tartıştığı akrabası Doğan Duman'ı öldüren I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Dün akşam Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartın restoranında yabancı uyruklu I.A. ile Doğan Duman arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine I.A, restoranın çıkışında Duman'a tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Kaçan I.A, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi'nde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

