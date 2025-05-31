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        Kurban Bayramı yaklaşırken 'salmonella bakterisi'ne dikkat

        AKDENİZÜniversitesi'nden (AÜ) Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:05
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        Kurban Bayramı yaklaşırken 'salmonella bakterisi'ne dikkat
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        AKDENİZÜniversitesi'nden (AÜ) Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, salmonella bakterisinin kurban etlerinden bulaşabileceğini belirterek, kesim, taşıma, saklama ve pişirme süreçlerinde hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

        Kurban Bayramı öncesinde salmonella bakterisine ilişkin uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, bu bakterinin yol açtığı enfeksiyonun genellikle dış kaynaklı bulaşlardan kaynaklandığını söyledi. Kurban kesim işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda, veteriner hekim gözetiminde yapılması gerektiğini hatırlatan Azizoğlu, "Kesimde kullanılan ekipmanlar mutlaka dezenfekte edilmeli. Etler eve geldiğinde çapraz bulaşı önlemek için ayrı ekipmanlarla temas etmeli" diye konuştu.

        'İYİ PİŞİRME İLE ETKİSİZ HALE GELİR'

        Etlerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesinin salmonella bakterisini yok ettiğini belirten Azizoğlu, "Patojenik mikroorganizmalar ancak iyi pişirme ile etkisiz hale gelir. Etlerin dışının yanı sıra içinin de tam olarak piştiğinden emin olunmalı" dedi. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyonunun belirtilerine değinen Azizoğlu, "İshal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetler görülebilir. Sağlıklı bireylerde genellikle hafif atlatılır, ancak bebekler, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı düşük bireylerde ciddi tablolara neden olabilir" diye konuştu.

        'SOĞUK ZİNCİR KIRILMAMALI'

        Salmonella bakterisinin vücut sıcaklığında hızla çoğalabildiğine dikkati çeken Azizoğlu, kesim sonrası etlerin en az 1 gün dinlendirilerek soğuk ortamda saklanmasının önemine değindi. Etlerin hava almayacak şekilde paketlenerek dondurulması gerektiğini söyleyen Azizoğlu, "Çözündürme işlemi mutlaka buzdolabında yapılmalı. Oda sıcaklığında çözünen etlerde bakteri sayısı hızla artar" diye konuştu. Geçmişte yaşanan vakalar nedeniyle gıda güvenliğine ilişkin mevzuatların sıkılaştığını aktaran Azizoğlu, üreticilerin iyi hijyen ve üretim uygulamalarına uymalarının yasal zorunluluk olduğunu söyledi. Azizoğlu, "Soğuk zincirin kırılmaması, ekipman temizliğinin sağlanması, mikrobiyolojik tehlikelerin kontrol altına alınması gibi adımlar enfeksiyon riskini düşürür" dedi.

        'HAYVAN SAĞLIKLI GÖRÜNSE BİLE TAŞIYICI OLABİLİR'

        Çiğ etlerde bulunan bakterilerin genellikle koku ya da görüntüyle fark edilemediğini belirten Reha Azizoğlu, tüketicilere güvenilir ve bilinen kasap ya da marketlerden alışveriş yapmaları, et ürünlerini diğer gıdalardan ayrı saklamaları ve pişirme sürecine özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı. Azizoğlu, "Hayvan sağlıklı görünse bile taşıyıcı olabilir. Bu yüzden tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymak şart" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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