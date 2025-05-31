Kurban Bayramı yaklaşırken 'salmonella bakterisi'ne dikkat

AKDENİZÜniversitesi'nden (AÜ) Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, salmonella bakterisinin kurban etlerinden bulaşabileceğini belirterek, kesim, taşıma, saklama ve pişirme süreçlerinde hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı öncesinde salmonella bakterisine ilişkin uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, bu bakterinin yol açtığı enfeksiyonun genellikle dış kaynaklı bulaşlardan kaynaklandığını söyledi. Kurban kesim işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda, veteriner hekim gözetiminde yapılması gerektiğini hatırlatan Azizoğlu, "Kesimde kullanılan ekipmanlar mutlaka dezenfekte edilmeli. Etler eve geldiğinde çapraz bulaşı önlemek için ayrı ekipmanlarla temas etmeli" diye konuştu.

'İYİ PİŞİRME İLE ETKİSİZ HALE GELİR'

Etlerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesinin salmonella bakterisini yok ettiğini belirten Azizoğlu, "Patojenik mikroorganizmalar ancak iyi pişirme ile etkisiz hale gelir. Etlerin dışının yanı sıra içinin de tam olarak piştiğinden emin olunmalı" dedi. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyonunun belirtilerine değinen Azizoğlu, "İshal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetler görülebilir. Sağlıklı bireylerde genellikle hafif atlatılır, ancak bebekler, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı düşük bireylerde ciddi tablolara neden olabilir" diye konuştu.