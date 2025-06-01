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        Antalya sahillerinde yoğunluk

        ANTALYA'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:10
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        Antalya sahillerinde yoğunluk
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        ANTALYA'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

        Kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23, nem oranı ise 64 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilenler ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Özellikle sabah erken saatlerden itibaren sahile gelenler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimi ailesiyle birlikte sahil şeridinde yürüyüş yaptı, kimi ise su sporlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Bazı tatilciler de şezlongda güneşlenmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi seçti. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte kentteki turist yoğunluğu dikkati çekti.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve bayram tatili boyunca 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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