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        Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:03 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:03
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        Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Bucak karayolu Garip Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Havva Akgün (68) yönetimindeki 07 GKA 10 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Harun Dündar (55) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Havva Akgün yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Harun Dündar, yanında bulunan Muammer Akkoç ve Ali Kibrit yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olurken, yaşamını yitiren Havva Akgün'ün cansız bedeni ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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