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        Hava ısındı, itfaiyenin 'yılan mesaisi' başladı

        ANTALYA'da, havanın ısınmasıyla evlere, iş yerlerine, araçlara giren yılanlar tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:35
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        Hava ısındı, itfaiyenin 'yılan mesaisi' başladı
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        ANTALYA'da, havanın ısınmasıyla evlere, iş yerlerine, araçlara giren yılanlar tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yardım isteyenlerin talebiyle bu ay 45 civarı yılanı, insanların yaşam alanlarından çıkarıp doğaya bıraktı.

        Şehirlerde yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan yılanlar, havanın ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Antalya'da evinde, aracında, iş yerinde yılan görüp itfaiyeden yardım isteyenlerin sayısında artış yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bu yıl 60 yılanı insanların yaşam alanlarından çıkardı.

        İhbar üzerine yılanın görüldüğü yere giden ekipler, koruyucu elbiselerini giyip, ellerindeki ekipmanla hayvanı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı. Yılanların çiftleşme, yumurtlama döneminin başlamasıyla hanelerde görülmesinin sıklaştığı mayıs ayında itfaiye, iş yeri, ev, binaların atıl alanı, depolardan 45 civarında kurtarma çalışması yaptı.

        Yangın söndürme görevini yürüten itfaiye ekipleri, yılan haricinde ağaçta, çatıda mahsur kalan kedi, köpek ve kuş gibi farklı türdeki hayvanları da kurtardı. Ekipler, bu yıl yılan dahil 635 hayvanı kurtardı. Yaz aylarında insanların yaşam alanlarından günde 15 civarında yılan çıkarıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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