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        Minibüsü seyir halindeyken alev aldı; o anlar kamerada

        ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen belediyeye ait minibüs bir anda alev topuna döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:18
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        Minibüsü seyir halindeyken alev aldı; o anlar kamerada
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        ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen belediyeye ait minibüs bir anda alev topuna döndü. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücü yaralanırken, içinde yolcu bulunmayan araç dakikalar içinde hurdaya döndü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda dün saat 20.30 sıralarında 07 EM 417 plakalı belediyeye ait minibüs seyir halindeyken ön kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü Furkan D., minibüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevlere ilk müdahaleyi yapan Furkan D., üzerine sıçrayan alevler nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

        Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcu bulunmayan minibüs, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        'ALEVLER ARACI SARDI, PATLAMA OLDU'

        Yangına tanıklık eden Muhammed Uyar, “Dumanları görünce hemen olay yerine geldim. Araç önce motor kısmından yanmaya başladı, sonra patladı. İçerisinde kimse yoktu ama bir kişi söndürmeye çalışırken yanmış. Alevler çok şiddetliydi, itfaiye gelene kadar araç tamamen yandı" dedi.

        Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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