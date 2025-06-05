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        17 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ceza yağdı

        ANTALYA'da, 2006'da kaybolan, 17 yıl sonra gelen ihbarla öldürüldüğü tespit edilen Ayhan Ağgedik'in (36) cinayet sanıkları Bilal Okudan ve Yılmaz Aykut ömür boyu, Mustafa Ağnar ise 20 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:45
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        17 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ceza yağdı
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        ANTALYA'da, 2006'da kaybolan, 17 yıl sonra gelen ihbarla öldürüldüğü tespit edilen Ayhan Ağgedik'in (36) cinayet sanıkları Bilal Okudan ve Yılmaz Aykut ömür boyu, Mustafa Ağnar ise 20 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

        Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde 2006'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ayhan Ağgedik'e ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 2023 yılı Kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ayhan Ağgedik'in öldürüldüğü ihbarı geldi. Başsavcılığın yeniden açtığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, 2006 ve 2024 yılları arasında ilçe genelinde bulunan kimliği belirsiz cesetlerle ilgili bilgileri yeniden inceledi.

        DNA EŞLEŞTİ

        Ayhan Ağgedik'in kaybolduğu dönemde ailesinin verdiği bilgileri değerlendiren ekipler, 18 Ağustos 2013'te Aksaz Mahallesi'ndeki boş arazide ağacın altında bulunan cesetten toplanan delillerin eşleştiğini tespit etti. Yarısı toprağa gömülü bulunan kemik parçalarındaki kıyafetle cesedin yanındaki eşyaların Ayhan Ağgedik hakkında verilen bilgilerle uyuşması üzerine, yakınlarından DNA örneği alındı. İncelemede, cesedin Ayhan Ağgedik'e ait olduğu belirlendi.

        4 TUTUKLAMA

        Polis, Ayhan Ağgedik'in öldürülmesi olayına karışanların 2022'de yaşamını yitiren Abdurrahman Aykut ile Bilal Okudan, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç, M.K. ve Yılmaz Aykut olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Mustafa Ağnar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Yılmaz Aykut Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Bilal Okudan, M.K. ve İbrahim Kıskaç Manavgat'ta gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yılmaz Aykut, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç ve Bilal Okudan, 'Töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        40 BİN LİRAYA ÖLDÜRDÜ

        Cinayetle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Ayhan Ağgedik'in, başka bir erkekle görüştüğü için eski eşi Aynur Aykut'tan ayrılmak istediği, kadının babası Abdurrahman Aykut ve ağabeyi Yılmaz Aykut'un bu durumu namus meselesi olarak görüp Ayhan Ağgedik'i öldürtmeye karar verdikleri, köylüleri Mustafa Ağnar ile iletişime geçerek Ayhan Ağgedik'i öldürtmesini istedikleri, Mustafa Ağnar'ın geldiği Manavgat'ta İbrahim Kıskaç'a ait depoda kalmaya başladığı, Ayhan Ağgedik'i öldürtmek için birini bulmaya çalıştığı sırada Bilal Okudan ile tanıştığı, Bilal Okudan'ın o dönem paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Ağnar'ın Manavgat'a geliş amacını söyleyerek, Ayhan Ağgedik'i öldürmesi karşılığında 40 bin liraya anlaştığı, daha sonra Okudan'ın Ağgedik'i öldürdüğü anlatıldı.

        3 SANIĞA CEZA, 1 TAHLİYE

        Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar İbrahim Kıskaç, Mustafa Ağnar, Yılmaz Aykut ve Bilal Okudan ile öldürülen Ayhan Ağgedik'in çocukları Faruk ve Merve Ağgedik ile diğer yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerine karar verilmesini istedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti; sanıklardan Bilal Okudan ve Yılmaz Aykut'a ömür boyu hapis, Mustafa Ağnar'a ise 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan İbrahim Kıskaç'ın suçunun 'Suçluyu kayırmak' olduğunu tespit eden mahkeme heyeti, bu suçun zaman aşımı süresinin 12 yıl olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. İbrahim Kıskaç tahliye edildi.

        'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

        Duruşma sonrası açıklama yapan öldürülen Ayhan Ağgedik'in oğlu Faruk Ağgedik, sanıkların tamamının cezalandırılmasını istediklerini belirterek, “18 yıl babamızın nerede olduğunu bilemedik. Hala dua etmek için mezarını bile bulamıyoruz. Sanıkların cezalarının artırılması için itiraz edeceğiz" dedi.

        Merve Ağgedik ise sanıkların ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları gerektiğini söyledi. Merve ve Faruk Ağgedik kardeşlerin avukatı Ayşe Paytar, “Ayhan Ağgedik 18 sene önce öldürülerek ortadan kaybedilmiş. Bizim beklentimiz sanıkların ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almaları yönündeydi. Karara hem bölge adliye mahkemesinde hem Yargıtay'da itiraz edeceğiz" dedi.

        MEZARI BİLİNMİYOR

        Diğer yandan, 2013 yılında boş arazide gömülü bulunarak belediye tarafından defnedilen cesedin Ayhan Ağgedik'in çocukları belediyeye başvurup, babalarının mezar yerinin gösterilmesini talep etti, ancak 'Defin işlemiyle ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır' yanıtı verildi. Çocuklarının şikayeti üzerine başsavcılık, Ağgedik'in kayıp mezar yerinin bulunması için soruşturma açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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