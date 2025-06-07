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        Tekel bayisinde 'kıyma çekilir' afişi

        KURBAN Bayramı'nda kasaplar dışında birçok iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi, kıyma çekimi gibi işlemler yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:37
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        Tekel bayisinde 'kıyma çekilir' afişi
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        KURBAN Bayramı'nda kasaplar dışında birçok iş yeri, kurbanlık etin işlenmesi, kıyma çekimi gibi işlemler yapıyor. Bu bayramda Antalya'da bir tekel bayisinin 'kıyma çekilir' afişi dikkati çekti.

        Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar dışında birçok meslek grubuna mensup esnafın kurbanlık etin işlenmesi ve kıyma çekimi gibi işlemleri yaptığını belirterek, bunların hijyenik olmadığı uyarısında bulundu. Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 'Kurban Hizmetleri ve Kurban Bayramı Denetimleri' hakkındaki 2021 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile belirlenen kurallar hakkında kasap haricindeki iş yerlerine uyarıda bulundu. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kasap dışındaki esnafın 'kıyma çekilir' afişleri asarak, yetkisiz oldukları halde kıyma çekim işlemi yaptıkları belirlendi.

        TEKEL BAYİSİNDE KIYMA ÇEKİLİYOR

        Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl bir nalbur dükkanı önüne asılan 'kıyma çekilir, bıçak bilenir' yazılı afişin ihbar üzerine kaldırıldığını hatırlatan Osman Yardımcı, bu bayram ise yine Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir tekel bayisinin önüne, 'Kıyma Çekilir' yazılı büyük bir afiş asıldığını açıkladı. Yardımcı, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde bir fast food işletmesinin de 'Kıyma çekilir' yazılı afiş astığını açıkladı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde de bir tekel bayisinin yine aynı afişi asarak, kıyma çekimi yaptığını dile getiren Osman Yardımcı, tüm bu işletmeleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Yardımcı, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde maalesef bu olaylarla karşılaşıyoruz. Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bu tür yerler ihbar edilmeli. 'Hijyenik açıdan da bu tür yerler çok tehlikeli" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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