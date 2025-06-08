Antalya'da bayramın 3'üncü gününde, sahil ve mesire alanlarında yoğunluk

KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde, Antalya'da hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıktı. Yaklaşık yüzde 50 oranındaki nemle birlikte etkili olan güneşli hava nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, sahillerde ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Bayram dolayısıyla kente gelenlerle hareketliliğin arttığı Antalya'da, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere şehrin birçok noktasında sahiller sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Sahile gelenlerden bazıları serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgelik alanlarda piknik yapıp tatilini değerlendirdi. Sarısu piknik alanında oluşan yoğunluk dikkati çekerken; çocuklar oyun alanlarında eğlendi yetişkinler ise mangal başında vakit geçirdi.

'ANTALYA'DA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Antalya'da yaşayan Hüseyin Çay, bayramı şehirde geçirdiğini belirterek, "Memleketime gidemediğim için biraz üzücü. Aynı anda turizm kentinde olduğum için mutluyum. Su çok sıcak ama güzel. Sıcak havalarda serinlemek için denize giriyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi 'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri', biz de Antalya'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.