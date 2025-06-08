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        Antalya'da bayramın 3'üncü gününde, sahil ve mesire alanlarında yoğunluk

        KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde, Antalya'da hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:20
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        Antalya'da bayramın 3'üncü gününde, sahil ve mesire alanlarında yoğunluk
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        KURBAN Bayramı'nın 3'üncü gününde, Antalya'da hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıktı. Yaklaşık yüzde 50 oranındaki nemle birlikte etkili olan güneşli hava nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, sahillerde ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

        Bayram dolayısıyla kente gelenlerle hareketliliğin arttığı Antalya'da, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere şehrin birçok noktasında sahiller sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Sahile gelenlerden bazıları serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgelik alanlarda piknik yapıp tatilini değerlendirdi. Sarısu piknik alanında oluşan yoğunluk dikkati çekerken; çocuklar oyun alanlarında eğlendi yetişkinler ise mangal başında vakit geçirdi.

        'ANTALYA'DA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

        Antalya'da yaşayan Hüseyin Çay, bayramı şehirde geçirdiğini belirterek, "Memleketime gidemediğim için biraz üzücü. Aynı anda turizm kentinde olduğum için mutluyum. Su çok sıcak ama güzel. Sıcak havalarda serinlemek için denize giriyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi 'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri', biz de Antalya'da olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

        'HER ZAMAN BAYRAM HAVASI'

        Veli Yoldaş Atabay, Antalya'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu söyleyerek, "Biz zaten Antalya'da ikamet ediyoruz, bu yüzden bizim için hep bayram havası. Denizimiz var, şehrimiz güzel. Kum, güneş, bayram her zaman güzel. Bayramın 3'üncü günü daha sakin artık, ilk 2 gün daha yoğundu ama insanlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Bayram iyi geçiyor" diye konuştu.

        'ÇOCUKLAR EĞLENİYOR, BİZ MANGAL YAPIYORUZ'

        Bayram tatilini geçirmek için İzmir'den Antalya'ya gelen Mustafa Akbaş, ailesiyle mesire alanında zaman geçirdi. Akbaş, "Bayram güzel, keyifli geçiyor. Çocuklar eğleniyor, biz de mangal yapmaya geldik. Antalya çok sıcak, bugün ve dün bayağı bir nem vardı ama yine de gayet iyi. Üçüncü gün toplandık, mangala geldik, çocuklar denize giriyor, keyifliyiz" dedi.

        'BAYRAMIN KEYFİNİ ALDIK'

        Bayramın 3'üncü gününde piknik yapmaya gelenlerden Salim Dişli de tatili ailesiyle değerlendirdiğini ifade ederek, "Ben de çalıştığım için ailem epeydir bunalmıştı. Biz de bayram tatilini değerlendirdik, pikniğe geldik. Sabahtan geldik, kuyruğa girdik. Deniz için Antalya'nın en güzel saati sabah 06.00'dır, denizin en keyifli zamanı. Bayram bizim için çok mükemmel geçiyor. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Bu sene bayramın keyfini aldık. Antalya çok güzel bir yer, benim çocukluğum burada geçti. Burası dünya şehri" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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