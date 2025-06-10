19 saat kaldığı enkazda kolunu kaybeden Üstün'ün hayali pilotluk

HATAY'da2 yıl önce yaşanan depremde 19 saat enkazda kalıp, sol kolu ampute edilen Üstün Aydın (9), ailesiyle Antalya'ya taşındı. Akdeniz Üniversitesi'ndeki Çocuk Üniversitesi'nden başarıyla mezun olan Üstün, pilot olmak istiyor.

2023 yılında Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Aydın ailesi de depreme Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı. Evleri yıkılan Aydın ailesi, 19 saat enkazda kurtarılmayı bekledi. Enkazdan çıkarılan oğlu Üstün Aydın'ı hastaneye götüren, kendisi de yaralı olan ve başına 53 dikiş atılan Nursel Aydın, ampute haberini burada aldı.

DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ

Oğluna güçlükle kolunun ampute edileceğini söyleyen anne Aydın, depremde eşi ve 1 günlük misafirliğe gelen eşinin annesi Remziye Aydın ile birlikte birçok yakınının depremde hayatını kaybettiğini öğrendi. Aydın ailesi, küçük Üstün'ün ameliyat ve tedavisinin ardından bir süre Alanya'da bir otelde kaldı.

ANNESİ ELİNİ BIRAKMIYOR

Ardından Üstün'ün deprem olmayan bir yere taşınma isteği üzerine aile, Antalya'ya taşınma kararı aldı. Bu sürede ampute edilen sol koluna protez takılan Üstün, Antalya'daki yeni hayatına alışmaya başladı. Oğlunu bir an yalnız bırakmayan anne Aydın, Üstün ile her gün okula gitmeye başladı. Üstün Aydın, okuldaki öğretmeninin yönlendirmesiyle Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi'ne seçildi. HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞUYOR Öğrencilere üst düzey düşünme becerisi kazandırılmasının hedeflendiği üniversitede başarıyla eğitim alan Üstün, kısa süre önce mezun oldu. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Üstün, boş zamanlarında da futbol oynuyor. En büyük hayali pilotluk olan Üstün, tüm olumsuzluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. 'BURASI YARALARINA MERHEM OLDU' Yaşadıklarının çok zor olduğunu söyleyen Nursel Aydın, "Enkazdan çıktıktan sonra direkt Üstün'ü hastaneye götürdük. Onun kolu ampute oldu, ben de ameliyat geçirdim. 1 ay otelde kaldıktan sonra buraya yerleştik. Oğlum, deprem bölgesi olmayan bir yerde yaşamak istiyordu. O nedenle Antalya'yı tercih ettik. Üstün ilk başta burada zorlandı. Sonrasında öğretmeni bizi Çocuk Üniversitesi'ne yönlendirdi. Üstün için burası onun yaralarına merhem oldu. 2 yıldır buradayız ve Üstün burada çok güzel şeyler öğrendi" dedi.