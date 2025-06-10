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        European Senior Men's and Ladies Championship 2025 başlıyor

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 141 amatör sporcunun mücadele edeceği European Senior Men's and Ladies Championship, 12 Haziran'da başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:35
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        European Senior Men's and Ladies Championship 2025 başlıyor
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 141 amatör sporcunun mücadele edeceği European Senior Men's and Ladies Championship, 12 Haziran'da başlayacak.

        Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen ve kıtanın en prestijli, kıdemli golf organizasyonlarından biri olarak kabul edilen European Senior Men's and Ladies Championship, 12 Haziran'da Belek'te gerçekleştirilecek. 50 yaş ve üzeri amatör kadın ve erkek golfçülerin yer aldığı turnuvada, Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden 141 amatör sporcu katılacak. Sporcular, Cornelia Golf Club'ta Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Turnuvada, 'stroke play' formatında oynanacak müsabakada bireysel performanslar öne çıkacak. Katılımcıların Belek'in doğal güzellikleri ve golf turizmi olanaklarını deneyimleyeceği turnuva 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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