Antalya'da fide üretim tesisinde yangın
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde yangın çıktı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanın kapladığı yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip yönlendirildi.
Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'ndeki fide üretim tesisinde, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tesisi sararken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Bölgeye ilçe merkezinden çok sayıda ekip yönlendirildi. Çevre ilçelerden de takviye destek istenen yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.
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