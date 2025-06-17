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        'Açıkta bırakılan süt yılanları cezbediyor'

        ANTALYA'dahavanın ısınmasıyla özellikle ev, iş yeri ve araçlara giren hayvanları kurtarma vakalarında artış yaşandığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, açıkta bırakılan süt ve süt ürünlerinin yılanları cezbettiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:45
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        'Açıkta bırakılan süt yılanları cezbediyor'
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        ANTALYA'dahavanın ısınmasıyla özellikle ev, iş yeri ve araçlara giren hayvanları kurtarma vakalarında artış yaşandığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, açıkta bırakılan süt ve süt ürünlerinin yılanları cezbettiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

        Kentte havanın ısınmasıyla itfaiye ekiplerinin özellikle ev, iş yeri ve araçlara giren hayvanların kurtarılmasına yönelik çalışmalarının yoğunlaştığı dönem de başladı. Çoğunlukla ev ve iş yerlerine yılan; araçlara kedi ve benzeri hayvanların girdiği yönünde ihbarların geldiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, ilkbaharın sonlarında yumurtlama dönemine giren yılanların havanın ısınmasıyla mesken arayışına başladığını söyledi. Ahmet Coştan, "Bu da yılanların evlere ve iş yerlerine girmelerine neden oluyor. Vatandaşlar yılan gördüklerinde paniğe kapılmadan, buldukları alanı kapatarak hemen 112'yi arasın. Biz ekip olarak yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden alıyoruz. Endemik veya zehirli türse önce hayvanat bahçesine teslim ediyoruz ardından doğaya bırakıyoruz" dedi.

        'SÜTÜ İÇMEK İÇİN EVLERİN İÇİNE KADAR GİREBİLİYOR'

        Yılanla karşılaşanlara önlem almaları konusunda bilgi veren Coştan, "Vatandaş yılanı gördüğünde evlerinin içindeyse hemen kapıyı kapatsın. Biz yılanın olduğunu düşündüğümüz bölgeleri içeriden dışarı doğru aktararak, yılanı oradan çıkartırız" diye konuştu. Özellikle açıkta bırakılan süt ve süt ürünlerinin yılanları cezbedebileceğine vurgu yapan Ahmet Coştan, "Yılanlar bazı bölgelerde açıkta kaynatılan veya bırakılan sütü içmek için evlerin içine kadar girebiliyor. Bu nedenle vatandaşların açıkta gıda bırakmaması önemli" dedi.

        KAPUTA GİREN KEDİLERE DİKKAT

        Hayvan kurtarma ihbarları arasında en çok rastlanan çağrılardan birinin de araçların motor bölümüne giren kediler olduğunu söyleyen Coştan, "Kediler, sıcak ve güvenli gördükleri için araç motorlarına girip orada doğum yapabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımız sabah aracı çalıştırmadan önce kaputa hafifçe vurarak, ses çıkarsın. Aksi halde kediler kayış sistemlerinde sıkışarak can kaybı yaşanabiliyor. Pet şişeyle su püskürtme gibi yöntemlerle çıkarmaya çalışabilirsiniz. Kedi çıkmıyorsa bize haber verin. Daha ciddi sıkışmalarda ise sanayi sitesine gidip, aracı lifte kaldırarak kurtarma yapılıyor" diye konuştu. Hayvan kurtarma ihbarlarında yoğunluk olduğunu anlatan Coştan, "Sadece Antalya merkezde günde 7-8 hayvan kurtarma görevine çıkıyoruz. İtfaiye olarak hem insan hem de hayvan canını korumak için hazır durumdayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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