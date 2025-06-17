Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın çıktı, bina tahliye edildi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 3'üncü katındaki laboratuvarda çıkan yangında 1 personel hafif yaralanırken, 4 personel dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın çıktı, bina tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 3'üncü katındaki laboratuvarda çıkan yangında 1 personel hafif yaralanırken, 4 personel dumandan etkilendi. Hastalar ve personelin tahliye edildiği merkezdeki yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

        Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi'ndeki Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 3'üncü katında bulunan laboratuvarda, saat 09.30 sıralarında tüpteki gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık merkezindeki hasta ve personel tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda 1 personelin kısmi ve hafif yanıklarla yaralandı, 4 personel de dumandan etkilendi.

        TABURCU OLDULAR

        Yaralı ve dumandan etkilenen personel, götürüldükleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından hastane tamamen güvenli hale getirildi. İncelemelerin ardından hasta ve personel yeniden binaya alındı. Yangın nedeniyle hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların uzun süre bina önünde beklediği görüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?

        Benzer Haberler

        Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde 1500 caretta caretta yuvası tespi...
        Antalya'nın Belek ve Kızılot sahillerinde 1500 caretta caretta yuvası tespi...
        Müze müdürü, 'izinsiz uygulama' kararında imzası olduğu araziyi kendine alm...
        Müze müdürü, 'izinsiz uygulama' kararında imzası olduğu araziyi kendine alm...
        Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü
        Olympos Antik Kent'te ziyarete ilk kez açılan kaya mezarları gezi rotasına...
        Olympos Antik Kent'te ziyarete ilk kez açılan kaya mezarları gezi rotasına...
        SUP board yaparken falezlerde mahsur kalan anne kediyi kurtardılar
        SUP board yaparken falezlerde mahsur kalan anne kediyi kurtardılar
        Uydu izleme cihazı takılan 2 deniz kaplumbağası denize salındı
        Uydu izleme cihazı takılan 2 deniz kaplumbağası denize salındı