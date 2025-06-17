Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın çıktı, bina tahliye edildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 3'üncü katındaki laboratuvarda çıkan yangında 1 personel hafif yaralanırken, 4 personel dumandan etkilendi. Hastalar ve personelin tahliye edildiği merkezdeki yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi'ndeki Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 3'üncü katında bulunan laboratuvarda, saat 09.30 sıralarında tüpteki gaz sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık merkezindeki hasta ve personel tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda 1 personelin kısmi ve hafif yanıklarla yaralandı, 4 personel de dumandan etkilendi.

TABURCU OLDULAR

Yaralı ve dumandan etkilenen personel, götürüldükleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından hastane tamamen güvenli hale getirildi. İncelemelerin ardından hasta ve personel yeniden binaya alındı. Yangın nedeniyle hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların uzun süre bina önünde beklediği görüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.