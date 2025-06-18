Antalya'da orman yangını (3)
ORMANDAYANMIŞ MOTOSİKLET BULUNDUAntalya'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.
ORMANDAYANMIŞ MOTOSİKLET BULUNDU
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.00 sıralarında başlayıp 1,5 saat sonunda kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine yönelik incelemeler devam ederken, ekiplerin araştırmasında ormanda yanmış bir motosiklet bulundu. Yangının motosikletin bulunduğu yerden başladığını değerlendiren ekipler, incelemeyi sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.