        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:49 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:49
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin diğer illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'ya getirecekleri ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları aracılığı ile piyasaya sürecekleri yönünde bilgi elde edilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese yapılan baskında zanlılar A.A, B.O, S.Y. ve H.O. gözaltına alındı.

        Operasyonda 12 kilo 580 gram esrar, 6 kilo 150 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

