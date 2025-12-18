Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Gelecek Sizinle Gülecek Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi

        Antalya'da yürütülen "Gelecek Sizinle Gülecek Projesi" kapsamında 4 bin 500 öğrenciye, tarih, kültür, milli birlik ve beraberlik bilincinin arttırılmasıyla ilgili eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:40
        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle Terörle Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde düzenlenen proje kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Aksu, Döşemealtı ve Elmalı ilçelerindeki 28 lisedeki 4 bin 500 öğrenciye "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

        Eğitimle öğrencilerin tarihi ve kültürel değerleri tanıyan, sahip çıkan, milli birlik ve beraberlik bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

        Projede görev alan personel de gençlere, devletin her koşulda yanlarında olduğu bilincini hissettirerek, karşılaşabilecekleri riskler, suç türleri ve olası tehlikelere karşı farkındalık kazandırmaya yönelik bilgilendirme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

