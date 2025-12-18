"Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi" Antalya'da düzenlendi

Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) tarafından Antalya'da düzenlenen "Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi"nde sektör paydaşları istihdamı değerlendirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'ndaki zirvede, turizm mezunlarının sektöre katılımı, personelin eğitimi, istihdamın 12 aya yayılması konuları ele alındı.

TURMEFED Başkanı Erdem Daşçı, AA muhabirine, turizm sektörünün, yaşanan insan kaynağı sorunu nedeniyle başka ülkelerden personel istihdam etmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'de turizm bölümü olan üniversite ve liselerin bulunduğunu, buradan mezun olanların sektöre dahil edilmesi gerektiğini belirten Daşçı, "Her yıl 20 bin civarında insan mezun oluyor. Ama iş güvencesi olmadığı için yüzde 70'i farklı sektörlere kayıyor. Maksimum yüzde 30'unu sektöre kazandırabiliyoruz. Yüzde 70'inin de bu alana çekilmesi gerekiyor." dedi.

Zirveye tüm paydaşların katıldığını dile getiren Daşçı, sektörü ve öğrencileri ilgilendiren çok önemli konuların değerlendirileceği zirveyi, sektörün geleceği açısından önemsediklerini kaydetti.