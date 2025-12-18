Habertürk
        "Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi" Antalya'da düzenlendi

        Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) tarafından Antalya'da düzenlenen "Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi"nde sektör paydaşları istihdamı değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:10
        "Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi" Antalya'da düzenlendi
        Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) tarafından Antalya'da düzenlenen "Turizmde İnsan Kaynakları Zirvesi"nde sektör paydaşları istihdamı değerlendirdi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'ndaki zirvede, turizm mezunlarının sektöre katılımı, personelin eğitimi, istihdamın 12 aya yayılması konuları ele alındı.

        TURMEFED Başkanı Erdem Daşçı, AA muhabirine, turizm sektörünün, yaşanan insan kaynağı sorunu nedeniyle başka ülkelerden personel istihdam etmeye çalıştığını söyledi.

        Türkiye'de turizm bölümü olan üniversite ve liselerin bulunduğunu, buradan mezun olanların sektöre dahil edilmesi gerektiğini belirten Daşçı, "Her yıl 20 bin civarında insan mezun oluyor. Ama iş güvencesi olmadığı için yüzde 70'i farklı sektörlere kayıyor. Maksimum yüzde 30'unu sektöre kazandırabiliyoruz. Yüzde 70'inin de bu alana çekilmesi gerekiyor." dedi.

        Zirveye tüm paydaşların katıldığını dile getiren Daşçı, sektörü ve öğrencileri ilgilendiren çok önemli konuların değerlendirileceği zirveyi, sektörün geleceği açısından önemsediklerini kaydetti.

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da her platformda sektördeki istihdam konusuna dikkati çektiklerini söyledi.

        Personelin kış döneminde de işsiz kalmaması yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Saatçioğlu, "Türkiye'de önemli ölçüde turizm meslek yüksekokulları, liseleri var. Bizim bir şekilde mezunları mesleğe bağlamamız gerekiyor. POYD olarak da üniversitelere gidiyoruz, rol model oluyoruz ve onları sektöre katılmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

        Zirvede, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, POYD Başkanı Saatçioğlu ile sektör paydaşları, çeşitli oturumlarda sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu.

