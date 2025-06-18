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        Antalya - Ormanda yanmış motosiklet bulundu

        Antalya'nınKemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:34
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        Antalya - Ormanda yanmış motosiklet bulundu
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        Antalya'nınKemer ilçesindeki Milli Park sahasında, saat 11.00 sıralarında başlayıp 1,5 saat sonunda kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine yönelik incelemeler devam ederken, ekiplerin araştırmasında ormanda yanmış bir motosiklet bulundu. Yangının motosikletin bulunduğu yerden başladığını değerlendiren ekipler, incelemeyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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