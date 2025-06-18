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        Kuzenini öldüren sanığa müebbet istemi

        ANTALYA'daborç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Yusuf Altun'u (42), tabancayla vurup öldüren Tahsin Altun'un (44), 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:26 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:26
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        Kuzenini öldüren sanığa müebbet istemi
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        ANTALYA'daborç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Yusuf Altun'u (42), tabancayla vurup öldüren Tahsin Altun'un (44), 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Olay, 24 Ocak 2024'te Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç anlaşmazlığını konuşmak için bir araya geldi. 2 kuzen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Tahsin Altun, tabancayla Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kontrolde, Yusuf Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Altun'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kaçan şüpheli bir süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu.

        'PARAYI FOREX'TE HARCAMIŞ'

        Tahsin Altun, polisteki ifadesinde, kuzeni Yusuf Altun'un inşaat işleri ile uğraştığını, alım- satım yaptığını, bunun için oluşturulan para havuzuna birçok kişinin para verdiğini söyledi. Havuzda 40 milyon lira toplandığını aktaran Altun, alacaklılardan bazılarının kendisine gelerek, 'Kuzenin paramızı vermiyor, işin içinde sen de varsın. Paramızı sen ödeyeceksin' dediğini söyledi. Tahsin Altun, "Benim de kuzenimden 8 milyon lira alacağım vardı. Olay gecesi kuzenime 'Paramızı ver' dediğimde, 'Size para mara yok' karşılığını verdi. Bunun üzerine tabancayla ateş ettim. Toplanan parayı forex'te harcamış" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun, tutuklandı.

        DAVAYA DEVAM EDİLDİ

        Hakkında dava açılan sanık Tahsin Altun'un 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Sanık Tahsin Altun, Yusuf Altun'un bazı alacaklılara senet imzaladığını, bu borçları çalışarak ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Tefecilerin devreye girmesiyle endişelendiğini belirten Altun, ödeme yapmasını istediğinde Yusuf Altun'un kendisine saldırdığını, ailesine hakaret ettiğini ve boğazını sıkarak tehdit ettiğini ifade etti. Korku ve panikle ruhsatlı silahını ateşlediğini, kaç el sıktığını hatırlamadığını söyleyen Tahsin Altun, olay sonrası hemen yardım çağırdığını ve teslim olmak üzere polis merkezine gittiğini anlattı.

        AİLEDEN 'PLANLI CİNAYET' İDDİASI

        Yusuf Altun'un ağabeyi Recep Altun ise sanığın olaydan önce kardeşiyle birlikte Diyarbakır'dan geldiğini ve olayın planlı olduğunu öne sürdü. Aile ve yakın çevrelerinden oluşan 15-20 kişilik bir grupla ortak para havuzu oluşturduklarını, bu paranın iş yapmak ya da değer kaybetmemesi için forex'e yatırıldığını söyleyen Recep Altun, yaklaşık 15-20 milyon TL'lik bu havuzdan kuzenleri Tahsin ve Askeri Altun'un araba almak için para istemesi üzerine Yusuf'un paranın hazır olmadığını belirttiğini, ardından paranın forex'te kaybolduğunun ortaya çıktığını aktardı. Bu durumun tartışmalara yol açtığını ve Tahsin'in Yusuf'u tehdit ettiğini öne süren Recep Altun, sonrasında olayın gerçekleştiğini anlattı.

        MÜTALAA AÇIKLANDI

        Sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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