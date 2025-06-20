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        At üstünde okula gelip, karnesini aldı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününde 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:45
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        At üstünde okula gelip, karnesini aldı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününde 6. sınıf öğrencisi Çınar Önder (12), babasının kendisine hediye ettiği atın üzerinde okula geldi. Çınar Önder hem karne heyecanı yaşadı hem de hayaline kavuştu.

        Serik'e bağlı Abdurrahman Mahallesi'ndeki Abdurrahmanlar Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde ilginç anlar yaşandı. 6. sınıf öğrencisi Çınar Önder, babası Sezer Önder tarafından kendisine karne hediyesi olarak verilen ata binerek okula geldi. Babasının da eşlik ettiği Çınar Önder, okul bahçesinin dışında at üstünde karnesini öğretmeninden aldı.

        'BANA SÜREKLİ İSTEKTE BULUNUYORDU'

        İlçedeki tek at çiftliğinin sahibi olan Sezer Önder, oğlunun çifte mutluluk yaşadığını belirterek, "Çınar'ın küçüklükten beri hayvanlara karşı bir sevgisi var. Özellikle atlara karşı ilgi duymaya başladı. Bana sürekli istekte bulunuyordu. Ben de bu eğitim öğretim döneminde karne hediyesi olarak at hediye ederek sürpriz yaptım. O da çok sevdiği atına kavuşmanın sevinciyle bugün karnesini almaya atıyla birlikte gitti. Sınıf öğretmeninden ricamız üzerine oğlum karnesini atının üzerinde alarak hem karne sevinci yaşadı hem de uzun süredir beklediği hayalini gerçekleştirdi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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