Nesli tehlikedeki 2 deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki sahilde nesli tehlike altındaki 2 yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

İlçede Sorgun Sahili'nde 2 deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ölüsü Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ekiplerince bulundu. Derneğin merkezinde gönüllü veteriner hekimlerce yapılan kadavra incelemesinde, deniz kaplumbağalarının ölüm nedeni araştırıldı. Gönüllü veteriner hekim Ramazan Ayten, kaplumbağalardan birinin ihbar üzerine, diğerinin DEKAFOK ekibinin saha çalışmaları sırasında bulunduğunu belirtti. 15 yaşındaki dişi kaplumbağanın ağzında balık iğneleri ve pervaneye bağlı izler tespit etiklerini anlatan Ayten, "Pervaneye bağlı izlerin iyileşmiş olması nedeniyle bu yaranın ölüm sebebi olmadığını düşünüyoruz. Diğer 12 yaşındaki dişi kaplumbağanın ise boğazında boğulmaya bağlı morluklar ve lezyonlar görüldü. Vücudunun diğer kısımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı" dedi. İncelemelerin ardından kaplumbağa kadavraları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne teslim edilecek.