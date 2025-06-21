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        Alanya'da polis ve zabıtadan eğlence mekanlarına denetim

        ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Barlar Sokağı'nda gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik polis, bekçi ve zabıtanın yaptığı denetimde 34 işletme incelendi, ruhsat ve izin belgeleri bulunmayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:50
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        Alanya'da polis ve zabıtadan eğlence mekanlarına denetim
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Barlar Sokağı'nda gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik polis, bekçi ve zabıtanın yaptığı denetimde 34 işletme incelendi, ruhsat ve izin belgeleri bulunmayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

        Alanya'da çok sayıda eğlence mekanının bulunduğu ve binlerce turistin ziyaret ettiği Çarşı Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda polis denetim yaptı. Eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, gösteriler, dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri incelendi. Eğlence mekanlarının ruhsat ve izin belgeleri denetlendi. Dün saat 23.00 ila 01.00 saatleri arasındaki denetime polis, zabıta ve bekçilerden oluşan 151 personel katıldı.

        796 KİŞİNİN KİMLİĞİ SORGULANDI

        Barlar Sokağı'ndaki denetimlerde 34 mekan incelendi. 8 eğlence mekanın canlı müzik ruhsatı, 8 mekanın mesul müdür belgesi, 2 mekanın nargile sunum belgesi, 3 mekanın TAPDK belgesinin bulunmadığı, 1 mekanın iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı belirlendi. 2 mekana ise kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle tutanak tutuldu. Usulsüzlük belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutularak, idari işlem başlatıldı. Bu arada sokakta polisin şüphelendiği 796 kişinin kimliği sorgulandı, 105 araç kontrol edildi. Denetimde 45 araç sürücüsüne 205 bin 175 lira ceza uygulandı. 4 araç da trafikten menedildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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