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        Antalya'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:40
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yakınında seraların bulunduğu alanda başlayan yangında 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi söndürme çalışmasına katıldı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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