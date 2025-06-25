Antalya'da orman yangını (2)

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yakınında seraların bulunduğu alanda başlayan yangında 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi söndürme çalışmasına katıldı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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