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        Antalya'da orman yangını (3)

        FİNİKEİLÇESİNDE DE ORMAN YANGINIAntalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi yakınlarında, saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:59
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        Antalya'da orman yangını (3)
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        FİNİKEİLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI

        Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. İlk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahaleye başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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