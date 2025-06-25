Antalya'da orman yangını (3)

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. İlk etapta 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahaleye başlandı.

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