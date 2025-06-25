Polonyalı forvet Lewandowski ailesiyle Antalya'da tatilde

Robert Lewandowski, ailesiyle yaz tatili için Belek'teki Regnum Carya Otel'e geldi. 3 senedir yaz tatilini aynı otelde geçiren golcü futbolcu antrenman yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı. Barcelona'nın başarılı forveti Lewandowski, antrenman görüntülerinde eşi Anna ile eğlendiği anların yer aldığı paylaşımında, "Güneş, ter, tekrar" dedi.

POLONYA milli takımı ve Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski, tatil için ailesiyle Antalya'ya geldi.

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