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        Bağışlanan organlarıyla 3 kişiye umut oldu

        ANTALYA Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:15
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        Bağışlanan organlarıyla 3 kişiye umut oldu
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        ANTALYA Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen H.K.'nin (60) organları, ailesinin yaptığı bağışla 3 hastaya umut oldu. H.K.'nin karaciğer ve böbrekleri, uygun hastalara nakledilmek üzere ilgili merkezlere sevk edildi.

        Antalya Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, 13 Haziran'da beyin kanaması nedeniyle hastaneye başvuran H.K.'nin, 25 Haziran'da yapılan tetkiklerde beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi. Ergüden, "Aileyle yaptığımız görüşme sonucunda, büyük bir özveriyle organ bağışına onay verdiler. Bu çok kıymetli karar sayesinde karaciğer ve böbrekler bağışlandı. Organlar, bölge içinde nakil bekleyen hastalara gönderildi. Aileye minnettarız, sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

        'KEŞKE 11'DE 11 OLSA'

        Antalya Şehir Hastanesi'nde son 6 ayda 11 beyin ölümü vakası gerçekleştiğini belirten Hakkı Ergüden, bu vakaların 7'sinde organ bağışı yapıldığını söyledi. "Keşke 11'de 11 olsa. Bu karar çok zor ama hayat kurtarıyor. Organ bağışı sayesinde başka hayatlara umut olmak mümkün" diyen Ergüden, organ bağışının önemine dikkati çekti. Hakkı Ergüden, "Organ bağışı, bir insanın hayatını kaybettiği anda başka insanların yaşamasına vesile olabilen çok kıymetli bir adım. Hayat kurtarmak herkese nasip olmaz. Bu zorlu süreçte acılı ailelerin gösterdiği fedakarlık, umut bekleyen birçok hastaya yaşam şansı tanıyor. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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