Çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı

Okurcalar Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde bir grup amatör balıkçı, su yüzeyinde plastik çuvala dolanmış yavru deniz kaplumbağası gördü. Balıkçılar, tekneye aldıkları kaplumbağanın dolandığı çuvalı makasla kesti, daha sonra yeniden denize bıraktı. Kaplumbağanın kurtarılma anları cep telefonuyla görüntülendi.

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