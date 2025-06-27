Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını (3)

        ALANYA'DAŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYORAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALANYA'DAŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

        Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirirken, bölgede seyrek şekilde yerleşim yerlerinin bulunduğu belirtildi.

        AKSU'DA YANGIN BÖLGELERİNDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Aksu ilçesinde ise Kurşunlu ve Kumköy mahallelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alınırken, Yeşilkaraman Mahallesi'nde başka bir orman yangını çıktı. Buradaki yangına müdahale için 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi yönlendirildi. Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki yangın da müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangınların yeniden alevlenme riskine karşı ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Antalyalı şefler Merzifon'da yöresel ürünlerle yeni nesil lezzetler sundu
        Antalyalı şefler Merzifon'da yöresel ürünlerle yeni nesil lezzetler sundu
        Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Zoroğlu: Yayınlanan 27 videodan 5'i güncel
        Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Zoroğlu: Yayınlanan 27 videodan 5'i güncel
        Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı
        Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontr...
        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontr...
        Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını (2)
        Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını (2)
        İsmail'in ölümüne neden olduğu iddia edilen motosikletliler 7 yıldır buluna...
        İsmail'in ölümüne neden olduğu iddia edilen motosikletliler 7 yıldır buluna...