Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada yangın; 4'ü kontrol altında, Alanya'da müdahale sürüyor- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
‘Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangını’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyor ediyoruz
YENİDEN
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İrem GÜNEYBAZ- Alkın BİRİCİK- Erkan UYSAL- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,
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