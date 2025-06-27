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        Polise başkasının kimlik numarasını söyledi, 118 suçtan arandığı belirlendi

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polise başkasına ait kimlik numarasını söyleyip yalan beyanda bulunan Ömer Bozkuş'un 33,5 yıl hapis cezası bulunduğu ve 118 suç dosyasından arandığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:10
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        Polise başkasının kimlik numarasını söyledi, 118 suçtan arandığı belirlendi
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde polise başkasına ait kimlik numarasını söyleyip yalan beyanda bulunan Ömer Bozkuş'un 33,5 yıl hapis cezası bulunduğu ve 118 suç dosyasından arandığı tespit edildi.

        Kemer'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Yunus polislerinin şüphelenip durdurduğu kişinin başkasına ait kimlik numarasını söylediği, yalan beyanda bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Ömer Bozkuş'un yapılan incelemede 33,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 141 bin lira adli para cezası bulunduğu ve 118 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne götürülen Ömer Bozkuş, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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